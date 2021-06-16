"Ъ": правительство планирует создать единую систему видеонаблюдения

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. В правительстве РФ обсуждается вопрос о разработке ГИС "Национальная платформа видеонаблюдения", которая объединит все системы видеонаблюдения в стране. На ее разработку планируется потратить 250 млрд рублей за пять лет, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Проект "Национальной платформы видеонаблюдения" предполагает установку "умных" камер с функцией первичного анализа, отметил источник "Коммерсанта". Сейчас системы видеонаблюдения отправляют видео в центры обработки данных (ЦОД) методом непрерывного потока, объяснил он. "Это тупиковая технология, которая требует слишком большого числа ЦОД, поэтому камеры, которые запустят в рамках ГИС, планируется оснащать вычислительными модулями", - уточнил он. Благодаря этому система будет самостоятельно распознавать некоторые инциденты, например преступления, и только потом отправлять данные в ЦОД.

Идея разработки платформы обсуждалась на заседании межведомственной комиссии по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса (АПК) технических средств "Безопасный город" (в нее входят МЧС, Минпромторг, МВД, ФСБ) 13 мая, сообщила газете генеральный конструктор "Безопасного города" Оксана Якимюк. Предполагается, что ГИС "Национальная платформа видеонаблюдения" станет частью обновленного АПК, добавила она.

В качестве подрядчика по разработке системы рассматривается ООО "Национальные технологии", принадлежащее Ростеху и "Ростелекому". Структуры Ростеха должны заняться аппаратной частью проекта, а "Ростелекома" - софтверной. В этих компаниях отказались от комментариев. А в Минпромторге изданию заявили, что инициатива "идет от отрасли".

Ранее весь проект оценивался в 97 млрд рублей. Источником его финансирования может стать ВЭБ.РФ, который на закупку решений для АПК выделит каждому субъекту страны до 3 млрд рублей, пишет газета.