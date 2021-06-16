Первый поезд из Армении прибыл в Грузию после возобновления железнодорожного сообщения

ТБИЛИСИ, 16 июня. /ТАСС/. Первый поезд из Еревана прибыл в грузинский курортный город Батуми (Аджарская АР) после того, как было возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение, прерванное между двумя странами в марте 2020 года. Об этом в среду ТАСС сообщили в "Грузинской железной дороге".

"Поезд из Еревана уже находится в Батуми. Он уже прибыл на вокзал. Следовавший из Еревана состав сначала приехал в Тбилиси и лишь после этого отправился в Батуми", - сказала сотрудница "Грузинской железной дороги", не уточнив сколько пассажиров прибыли этим поездом.

О решении возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Арменией объявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 7 июня.

Грузия с 1 июня также открыла с ближайшими соседними государствами сухопутные границы, которые были закрыты с марта прошлого года. Из Армении, Азербайджана, России и Турции могут въезжать в республику те иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации и имеют при себе справку об отрицательном результате ПЦР-теста. При отсутствии документа о прохождении вакцинации при въезде в Грузию требуется предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном за 72 часа, а также обязаться в течение трех дней повторно сдать анализ. С 1 февраля в Грузии также снят запрет на регулярное авиасообщение.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. В республике выявлены 355 368 заразившихся, что составляет 9,53% численности населения. Выздоровели 341 103 пациента, 5 083 человека скончались. В Грузии с 15 марта идет вакцинация населения от коронавируса препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. Более 212 тыс. человек получили хотя бы одну дозу вакцины (5,59% населения). Власти до конца года собираются вакцинировать 60% взрослого населения, чтобы сформировать коллективный иммунитет.