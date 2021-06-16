Петергоф объявил о временном закрытии четырех музеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Музей-заповедник "Петергоф" объявил о временной приостановке работы двух дворцов, относящихся к ансамблю "Александрия", а также музеев "Государевы потехи" и "Дом игральных карт" в целях предупреждения распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе музея-заповедника.

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"Закрыты дворец "Коттедж" и Фермерский дворец в Александрии с сегодняшнего дня по 25 июня", - сказала представитель музея.

Историко-культурный проект "Государевы потехи" и музей-спектакль "Дом игральных карт" не будут доступны для посетителей по 27 июня.

На странице музея-заповедника "ВКонтакте" отмечается, что музеи закрыты в рамках исполнения Стандарта деятельности ГМЗ "Петергоф" в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.