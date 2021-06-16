В Новосибирске из-за коронавируса отменят массовые мероприятия в День города

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Праздничные массовые мероприятия отменят в Новосибирске в День города из-за требований Роспотребнадзора в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией. Об этом ТАСС сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

"Пока требования Роспотребнадзора не допускают проведение любых массовых мероприятий в День города", - сказала Терешкова.

Она отметила, что пока под вопросом остается также проведение ежегодного награждения мэрией горожан, сделавших вклад в развитие Новосибирска. Окончательное решение по проведению этого мероприятия на площадке городского Дома культуры железнодорожников (ДКЖ) будет принято ближе к концу месяца.

День города в Новосибирске отмечается ежегодно в последнее воскресенье июня. В этом году он пройдет 27 июня.

В прошлом году власти Новосибирска отказались от празднования Дня города, поскольку мэр города Анатолий Локоть посчитал проведение праздника "неуместным и неправильным" в период пандемии коронавируса, добавив, что это позволит сэкономить бюджетные средства.

О ситуации с коронавирусом в регионе

11 июня в Новосибирской области впервые с марта выявили больше 100 новых случаев заражения коронавирусом. В начале прошлой недели новосибирский Минздрав заново перепрофилировал городскую клиническую больницу №12 и госпиталь ветеранов войн №2 для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. По словам главы новосибирского управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю число случаев COVID-19 увеличилось на 15% - до 653.

По данным оперативного штаба, в регионе выявлено 92 новых случая COVID-19 за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 44,6 тыс. случаев. До конца июня на территории Новосибирской области действует обязательный масочный режим.