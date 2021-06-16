Четырехполосные дороги без отбойников должны будут иметь разделительную полосу в 2 м

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Новые требования к оснащению четырехполосных дорог отбойниками и разделительными полосами начнут действовать в России. Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее постановление уже утверждено.

"Документ фиксирует, что на всех четырехполосных дорогах без барьерных ограждений должна быть разделительная полоса шириной в два метра, - говорится в сообщении. - В том случае, если на дороге установлен тросовый барьер, допускается уменьшение ширины разделительной полосы до одного метра". Ранее схожие требования распространялись только на отдельные виды четырехполосных трасс.

При этом разрешается использовать дороги без перечисленной инфраструктуры вплоть до капремонта. Новая норма вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования документа.

Как считают в кабмине, решение позволит уменьшить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, повысить общий уровень безопасности дорожного движения.