МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение об очень сильном дожде с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 22 м/с опубликовали в среду на сайте ГУ МЧС России по Крыму.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с образованием циклона во второй половине дня и до конца суток 16 июня, в течение суток 17 июня в Крыму ожидаются местами очень сильные дожди (более 30 мм), грозы, град, шквал (шквалистый ветер) 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

На сайте также предупредили о вероятности возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. МЧС рекомендует воздержаться от выхода в море и горно-лесную местность.