В Брянской области запретили проводить массовые мероприятия

ТАСС, 16 ноября. Власти Брянской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией ввели несколько профилактических ограничений, в том числе запрет на проведение всех массовых мероприятий в регионе. Работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы, сообщил в среду областной оперативный штаб.

"В регионе с 16 июня сроком на месяц ужесточаются некоторые ограничительные меры. Запрещается: развлекательные программы, концерты, корпоративы в кафе, барах и ресторанах. Все массовые мероприятия. Рекомендуется: предприятиям и организациям вернуть к дистанционному режиму работы не менее 30% сотрудников", - говорится в сообщении.

Также введены ограничения на работу предприятий общепита, например, загрузка зала не должна превышать 50%, число участников банкета не может превышать 30 человек, с 00:00 до 06:00 заведения могут работать только навынос. Кроме того, закрываются фуд-корты и детские комнаты, которые работают без лицензии на образовательную деятельность в торговых центрах, добавили в оперштабе.

По данным оперативного штаба, высокий прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Брянской области отмечен среди детей и подростков до 16 лет и в возрастной группе 16-46 лет. Всего с начала пандемии в регионе выявлены 41 562 случая заражения коронавирусом, выздоровели 40 492 человека, 380 пациентов умерли.