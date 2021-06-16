Дума приняла закон о маркировке транспорта при перевозке опасных отходов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о введении маркировки транспортных средств, которые перевозят отходы, в зависимости от класса опасности груза.

Поправки вносятся в закон "Об отходах производства и потребления". Документ уточняет термин "транспортирование отходов" и дает перечень всех видов транспорта, которые могут осуществлять такую перевозку. Речь идет об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морским транспорте. Документ также устанавливает, что перевозка отходов осуществляется при соблюдении нескольких условий. Так, необходим паспорт отходов и документация для транспортирования и передачи отходов с указанием их количества, цели и места назначения. Также нужно соблюдать требования безопасности на транспортных средствах, а также требования об оснащении транспортных средств, контейнеров и цистерн отличительными знаками, соответствующими определенному классу опасности отходов.

Документ предлагает ввести маркировку транспортного средства, которое перевозит отходы, специальным отличительным знаком, соответствующим определенному классу опасности отходов, в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. Если отходы обладают свойствами опасного груза, то дополнительно на транспортное средство наносится маркировка, относящаяся к опасным грузам и соответствующая требованиям ГОСТ, правилам маркировки опасных грузов, действующим на конкретном виде транспорта, а также типовым правилам ООН по перевозке опасных грузов.

Отходы I и II классов

Закон предусматривает, что единая государственная информационная система учета отходов от использования товаров, государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов, а также государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности будут федеральными. Их созданием и развитием будет заниматься российский экологический оператор.

Документ устанавливает, что федеральная схема обращения с отходами I и II классов опасности формируется в электронном виде и является частью федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением такого класса отходов. При этом Росприроднадзор получит доступ к этой системе.

Закон также устанавливает, что при передаче отходов I и II классов опасности федеральному оператору стоимость его услуг определяется по максимальным тарифам обращения с такими отходами. Размер такого тарифа устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и подлежит госрегулированию. Кроме того, строительство и реконструкция объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I и II классов опасности будет осуществляться в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, которую разработает корпорация "Росатом".