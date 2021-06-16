В Свердловской области введут антиковидные ограничения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом введут в Свердловской области, при этом власти попытаются сделать их минимальными, сообщил губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами Законодательного собрания региона.

"Я очень не хочу никаких ограничительных мер. <...> Мы, безусловно, будем ограничивать, но по минимуму будем стараться", - сказал Куйвашев.

Губернатор отметил, что главным средством борьбы против коронавируса является вакцинация. По его данным, на 15 июня привились 524 тыс. жителей области. Однако для формирования коллективного иммунитета в регионе нужно привить 1,5 млн человек. Он также сообщил, что привился второй раз.

"Да, рост [заболеваемости] идет, к сожалению, и с этим нам придется жить. <...> Я, к вашему сведению, уже второй раз привился", - сказал глава региона, призвав вакцинироваться и депутатов.

В декабре Куйвашев сообщал, что впервые привился от коронавируса в рамках эксперимента летом 2020 года.