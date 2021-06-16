{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Свердловской области введут антиковидные ограничения

Власти региона постараются их сделать минимальными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом введут в Свердловской области, при этом власти попытаются сделать их минимальными, сообщил губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед депутатами Законодательного собрания региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я очень не хочу никаких ограничительных мер. <...> Мы, безусловно, будем ограничивать, но по минимуму будем стараться", - сказал Куйвашев.

Губернатор отметил, что главным средством борьбы против коронавируса является вакцинация. По его данным, на 15 июня привились 524 тыс. жителей области. Однако для формирования коллективного иммунитета в регионе нужно привить 1,5 млн человек. Он также сообщил, что привился второй раз.

"Да, рост [заболеваемости] идет, к сожалению, и с этим нам придется жить. <...> Я, к вашему сведению, уже второй раз привился", - сказал глава региона, призвав вакцинироваться и депутатов.

В декабре Куйвашев сообщал, что впервые привился от коронавируса в рамках эксперимента летом 2020 года.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
В России выявили 13 397 случаев заражения коронавирусом за сутки
Читать полностью