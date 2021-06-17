Автоматизируй это: как сделать процесс продажи квартиры легким и удобным

Бумажная волокита и нервы - неотъемлемые составляющие продажи, покупки или обмена жилья. Точнее, так было до недавнего времени, пока на помощь не пришли автоматизация, современные технологии и большие данные. Уверены, после этого материала вопрос, стоит ли самостоятельно заниматься продажей или покупкой квартиры или делегировать эти процессы профессионалам, - решится сам собой.

Миссия выполнима

Если вы решили продать квартиру сами… то придется собрать большой пакет документов.

Этого за вас не сделает никто, поэтому приготовьте: паспорт, расширенную выписку из домовой книги (справку о составе семьи), свидетельство о государственной регистрации права или правоудостоверяющую выписку из ЕГРН. Обязательно потребуется и правоустанавливающий документ, на основании которого приобрели право, будь то договор купли-продажи, договор о приватизации или дарственная. Если среди собственников есть дети, то готовьте свидетельство о рождении, а также разрешение от органов опеки и попечительства. Состоите в браке и купили жилье вместе? Потребуется согласие супруга или супруги. Могут также понадобиться дополнительные документы: от справки из налоговой службы об отсутствии долгов до справки о дееспособности при совершении сделки с вашей недвижимостью. Большую часть этих документов можно запросить через МФЦ. Только они имеют ограниченный "срок годности", а значит, у вас будет всего месяц на поиск покупателей. На самом деле будьте готовы к тому, что процесс растянется на 3–5 месяцев.

И тут начинается самое интересное - размещение объявлений о продаже на самых разных площадках, каждый раз регистрация и заполнение новой анкеты, анализ рынка на предмет стоимости. Когда есть куда спешить, то без автоматизации не обойтись.

Что это значит в контексте сделок с недвижимостью:

первичная оценка за 20 минут,

юридическая проверка за два часа,

продажа за семь дней.

Так делают в компании "ПИК-Брокер", обрабатывая вашу заявку, как только вы заполняете короткую анкету на сайте. Почему 20 минут? Тут как раз в дело вступают алгоритмы, анализирующие ситуацию на рынке и состояние квартиры по 20 параметрам, а затем выдающие честную стоимость. Никакой оценки на глазок, а big data (анализ большого массива данных) в действии.

Если квартира без обременений и с документами все в порядке, то сделку можно закрыть в срок от семи дней, а ваше присутствие будет минимальным.

Закрытый показ

Если вы решили продать или обменять квартиру сами… то вам придется проводить показы и подстраиваться под потенциальных покупателей.

Предварительная уборка, мелкий ремонт и необходимость договариваться о личных просмотрах с каждым покупателем. Если возможности съехать на период продажи нет и в квартире продолжает жить семья, то это всегда дискомфорт для домочадцев. И конечно, ради показов иногда придется отпрашиваться с работы и занимать выходные. Обычно требуется от десяти показов, если вам повезло. Зато можно прокачать свои ораторские и коммуникативные навыки.

А что автоматизация? Если бы вы обратились в "ПИК-Брокер", то хватило бы заполнения чек-листа. Поскольку компания осуществляет выкуп квартиры и дальнейшую ее продажу, то вам не придется становиться экскурсоводом.

На гарантии

Если вы решили купить или обменять квартиру сами… то услуги юридической службы обойдутся вам в значительную сумму.

Самостоятельно при приобретении или обмене квартиры невозможно проверить все моменты. Иногда даже не хватает проверки, заказанной у специалистов или через риелтора. Оценка рисков и получение официального заключения по юридической чистоте жилья и его собственников потребует дополнительных затрат. Но это обязательный этап, ведь вероятность ввязаться в сомнительную сделку - один из самых больших страхов того, кто решил приобрести или обменять жилье.

"ПИК-Брокер" меняет правила: все квартиры, выставленные на продажу в каталоге сервиса, уже прошли юридическую проверку, а если вам потребовалось обменять квартиру, то сервис подыщет вам альтернативу и проверит все документы бесплатно.

Кроме того, компания вводит систему гарантийных сертификатов, которые будут выдаваться клиентам сервиса. Зачем они? Сертификаты гарантируют бесплатное юридическое сопровождение в суде в случае возникновения претензий относительно купленной недвижимости. Опытные юристы "ПИК-Брокер" возьмут дело в свои руки, а компания обязуется возместить всю сумму квартиры в случае лишения права собственности.

Задача со звездочкой

Если вы решили продать или обменять квартиру сами, но она в ипотеке… то найти покупателей вам будет очень сложно.

Есть "трудные" квартиры с обременительными обстоятельствами (ипотека, несколько собственников, приобретенные на материнский капитал). Те, кто занимается покупкой самостоятельно, особенно боятся связываться с подобными историями. Да и не каждый риелтор возьмется.

"ПИК-Брокер" покупает такие квартиры и берет все юридические вопросы на себя. Если квартира в ипотеке, компания погасит ее и выплатит разницу между стоимостью и уплаченной суммой. Однако здесь есть нюансы: если несовершеннолетние дети наделены долями в квартире, то необходимо получить разрешение органов опеки на продажу жилья и предоставить документы на альтернативную покупку без ухудшения жилищных условий. Альтернативная покупка должна быть без ипотечных средств.

Отпуск по обмену

Если вы решили обменять квартиру сами… то будьте готовы к просмотру сотни вариантов и долгим переговорам.

Обмен - это, пожалуй, одна из самых трудоемких операций на рынке недвижимости. Прошедшие через этот этап собственники рекомендуют начать заниматься поиском вариантов "еще вчера" и отмечают, что за полгода получится во всем разобраться. Тут точно пригодился бы искусственный интеллект.

Умная система "ПИК-Брокер" подберет варианты под запрошенные параметры. Можно выбрать любые комбинации: можно разменять трехкомнатную квартиру на две однокомнатные или наоборот. Если предложенный вариант не подходит, то компания пришлет новые предложения. Всего предусмотрено десять подборок.

В личном кабинете будут видны все этапы переговоров со второй стороной. И даже сопровождение процедуры расчетов в "ПИК-Брокер" берут на себя: деньги от продажи вашей старой квартиры будут сразу переведены в счет оплаты новой. Никаких двойных платежей или нескольких счетов.

Недвижимый трейд-ин

Если вы решили улучшить жилищные условия и найти квартиру в новостройке сами… то это может занять гораздо больше времени, чем вы думаете.

Поиск новой квартиры не менее трудоемкий процесс. И тоже рискованный. Обычно такой обмен занимает от 60 дней, если заниматься всем самостоятельно. А также никаких взаимозачетов, предусмотренных в программе трейд-ин.

В "Пик-Брокер" могут решить вопрос за семь дней и в пять этапов: от оценки до новоселья. Компания оценит и выкупит ваше жилье, даст скидку на новое, поможет с оформлением документов и регистрацией права собственности. В базе сервиса более сотни ЖК от ведущих девелоперов. Если для улучшения жилищных условий понадобится оформить ипотеку, то "ПИК-Брокер" подберет лучшие условия со сниженной ставкой.

И вам понравится следующий пункт.

И фужерчики

Если вы все же проделали все вышеперечисленное самостоятельно… то сил на переезд и подготовку квартиры к проживанию у вас точно не осталось.

Переезд - отдельное мероприятие, требующее подготовки, стальных нервов и поиска надежных партнеров.

Долгожданный переезд и связанные с ним хлопоты тоже может взять на себя "ПИК-Брокер". А при покупке вторичной недвижимости еще и возьмет на себя услуги клининга, чтобы вам осталось только заехать в уже свою новую чистую квартиру, начать ее обживать и готовиться к новоселью. Приятный бонус, который оставляет хорошее впечатление надолго.