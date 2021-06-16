Число заявок на конкурс "Моя страна - моя Россия" выросло почти на треть

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Организаторы конкурса "Моя страна - моя Россия" получили более 90 тыс. заявок на участие в проекте, это почти на треть больше, чем в прошлом году. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Год от года проект набирает обороты, в этом году итог заявочной кампании - более 90 тыс. заявок. Мы очень переживали в прошлом году, в период эпидемии, но ничуть не сбавили обороты и получили 64 тыс. заявок", - сказала Гумерова.

По ее словам, более 2,2 тыс. экспертов со всей страны будут оценивать поступившие заявки. "Вчера до ночи мы анализировали первые эмоции, первые впечатления экспертов. И уже сейчас понимаем, что будет очень напряженная борьба. Накал страстей нарастает и самое главное, что каждый проект наполнен душевностью, духовностью, глубиной", - подчеркнула сенатор.

Она также отметила, что с этого года планируется ввести мониторинг того, как проекты, получившие поддержку, претворяются в жизнь.

Этапы конкурса

По словам руководителя всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" Ларисы Пастуховой, заявки поступили и от представителей 24 иностранных государств.

Она отметила, что очные защиты проектов начнутся 12 июля и продлятся до конца сентября. Этапы пройдут в онлайн и офлайн форматах, что позволит каждому финалисту лично представить свои идеи перед экспертами. Первые проекты будут представлены в номинации "Мой Дальний Восток. Моя Арктика", презентации пройдут на молодежном форуме "Восток". Награждение планируется в декабре, добавила Пастухова.

"Ежегодно конкурс запускает новые номинации, чтобы акцентировать внимание на самых актуальных вопросах для российской молодежи. В этом году тема науки, технологий и космоса стала основной для проекта. Мы уже можем говорить об основных тенденциях, которые видим в инициативах участников. Ярким трендом работ нынешнего сезона стало внедрение цифровых технологий во все сферы жизни нашего общества", - отметил заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

О конкурсе

XVIII всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" стартовал 1 марта в Доме ученых им. академика А. П. Александрова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Конкурс "Моя страна - моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.