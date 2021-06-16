Власти Крыма готовят новые ограничения из-за COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Крыма считают ситуацию с коронавирусом в регионе напряженной и готовятся ужесточить антиковидные меры. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

В течение почти двух недель в республике ежедневно фиксируют более 100 новых случаев заражения. Ранее подобные показатели регистрировали 18 мая. Роспотребнадзор намерен предложить региональному оперативному штабу по противодействию коронавирусу ужесточить ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, если на полуострове не будут соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а темпы прироста заразившихся не начнут снижаться.

"Мы оцениваем [текущую ситуацию с новой коронавирусной инфекцией как] напряженную. Потому что количество в 100 заболевших для нас в Крыму - это некомфортная цифра, плохая. Пытались ее снизить, но она застряла. Сейчас мы имеем немного выше - около 120-140 человек в сутки. Это очень плохо, мы опять начинаем систему напрягать, опять нужно усиление", - сказал Константинов.

Спикер крымского парламента считает, что вакцинация от коронавируса идет недостаточными темпами. "На мой взгляд, это сегодня самая главная наша задача, над которой надо работать. Пока на эту минуту действуют методы и меры убеждения, но на региональном уровне нужно ужесточать эти мероприятия. Потому что очевидно, что не до конца все понимают свою персональную ответственность в деле распространения самого коронавируса, не понимая его природы, последствий", - добавил Константинов.

Выступая на торжественной церемонии вручения премий медработникам к их профессиональному празднику Константинов также сообщил, что в среду власти Крыма проведут заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса и обсудят введение новых ограничительных мер в регионе.

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование. С начала пандемии в регионе выявили более 45 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли свыше 1,3 тыс. На лечении находятся около двух тыс. пациентов.