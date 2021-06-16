Дума приняла закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении депутатский законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.

Запрещается использование, в том числе публичное демонстрирование, "являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала... как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение составят случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

К экстремистским материалам будут отнесены выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними.

Поправки вносятся в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности". Законопроект был разработан группой депутатов во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым. Ямпольская ранее заявляла, что о подготовке такой инициативы ее заставил задуматься инцидент с продажей блузок с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников в одном из московских магазинов.

Авторы указывают, что инициатива призвана препятствовать героизации военных преступников на территории России, десятки миллионов граждан которой стали жертвами фашистского режима.