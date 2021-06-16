Число КТ-центров в Москве увеличили до 30

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Центры для проведения компьютерной томографии открыли на базе еще трех поликлиник Москвы в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Таким образом, сейчас в Москве развернуто 30 КТ-центров, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с ухудшением эпидситуации мы увеличиваем наши мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Еще три КТ-центра развернуты на базе городской поликлиники № 212, городской поликлиники № 5 филиал 1 и городской поликлиники № 22. Таким образом, сейчас в городе работает уже 30 таких центров, это позволит нам охватить всех горожан с COVID-19 или подозрением на него, которым требуется диагностика, а также разгрузить стационары", - сказала Ракова.

По ее словам, здания поликлиник, в которых работают КТ-центры, временно закрыты для планового посещения горожан, медицинская помощь для них оказывается в других филиалах. Данная мера необходима для обеспечения эпидбезопасности пациентов и медицинского персонала.

КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Кроме того, помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, тесты на коронавирус методом ПЦР, замеряют пульсоксиметрию (насыщение крови кислородом), ЭКГ, а также бесплатно выдают необходимые для лечения лекарства.

"В Москве активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения", - добавила заместитель мэра.

Она напомнила, что в Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Также в столичных вузах началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках, при этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.