Госдума отменила федеральный штраф за безбилетный проезд

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект об исключении из Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) статьи, предусматривающей ответственность за безбилетный проезд.

Утратившими силу признаются, в частности, статьи 11.18 ("Безбилетный проезд") и 11.19 ("Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа").

Принятие закона обусловлено тем, что 7 марта вступили в силу поправки в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которые наделили субъекты РФ полномочиями по определению порядка подтверждения пассажирами оплаты проезда, провоза ручной клади, а также подтверждения права бесплатного, льготного поезда. Регионы также получили право вводить штрафы в своих КоАП.