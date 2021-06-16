Индийский штамм коронавируса. Что нам о нем известно?

Симптомы индийского штамма коронавирусной инфекции у больных проявляются нетипично, люди ошибочно предполагают отсутствие заражения COVID-19. Так, например, нет исчезновения обоняния, а желудочно-кишечные симптомы могут быть похожи на отравление.

Как сообщает Би-би-си, в Великобритании, где штамм "Дельта" стал доминирующим и быстро распространяется, больные COVID-19 теперь чаще всего жалуются на головную боль, боль в горле, повышенную температуру, кашель и насморк.

Молодые и здоровые люди могут легко принять заражение индийским штаммом за простуду.

"Ощущения могут быть как при сильной простуде, вы можете испытывать какое-то странное недомогание, но оставайтесь дома и сделайте тест на вирус", — предупреждает профессор эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор.

Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заметил, что индийский штамм коронавируса в два-три раза снижает иммунный ответ у привившихся от вируса и уже переболевших.