Собянин назвал драматической ситуацию с COVID-19 в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал развитие ситуации с COVID-19 в Москве драматическим. Об этом он написал в своем блоге .

"Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", - написал он.

Мэр также сообщил, что более 1,8 млн человек сделали прививки от COVID-19 в Москве с начала кампании по вакцинации.

"<...> Защита (от пандемии) есть - это вакцинация. Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны. И которой привилось уже больше 1,8 млн москвичей", - написал Собянин.

Мэр также сообщил о необходимости провести массовую вакцинацию от COVID-19 в самые короткие сроки.

"Мы просто обязаны сделать все, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей. Прошу понять правильно и поддержать это крайне тяжелое, непростое, но необходимое и ответственное решение", - отметил Собянин.

В Москве выявлено 5 782 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 778 человек. На ИВЛ находится 481 человек. В городе выздоровел еще 3 381 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 102 979. В столице скончались 75 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.