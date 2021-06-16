Собянин обязал работодателей отчитаться о вакцинации сотрудников с 1-15 июля

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московские организации и индивидуальные предприниматели (ИП) должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников, следует из опубликованного в среду указа мэра столицы Сергея Собянина.

"Для подтверждения выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве организации, индивидуальные предприниматели в период с 1 июля 2021 года по 15 июля 2021 года представляют в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы соответствующие сведения по форме. <...> Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов", - значится в документе.

Отмечается, что консультации по вопросам представления сведений осуществляются по телефону: +7 (495) 197-97-77 или на портале i.moscow.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева в среду обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций.