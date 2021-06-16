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Участнице Pussy Riot Никульшиной грозит 15 суток ареста за неповиновение полицейскому

По словам адвоката Сергея Тельнова, Веронику Никульшину доставили в ОМВД "Дорогомилово"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину задержали в Москве за неповиновение полицейскому, ей грозит до 15 суток ареста. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.

"В отношении Никульшиной составлен протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (невыполнение требований сотрудников полиции). При этом в чем выразилось ее правонарушение из представленных документов совершенно неясно. Однако моя доверительница уже задержана на 48 часов. Меру ее наказания определит суд, ей грозит до 15 суток ареста", - сказал защитник.

По его словам, Никульшина была доставлена в ОМВД "Дорогомилово".

В минувшие выходные Никульшина была задержана в районе Лубянской площади. Ей вменили мелкое хулиганство и курение в неположенном месте.

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