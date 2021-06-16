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В Подмосковье объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

В частности, должна быть обеспечена обязательная вакцинация для госслужащих
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московская область вслед за Москвой объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова, оно размещено в среду на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим <...> в сфере: торговли, салонов красоты, <...> фитнес-клубов, бассейнов, бытовых услуг, общественного питания, <...> транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты", - говорится в документе.

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Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники рекламных мероприятий, детских игровых комнат, досуговых и развлекательных мероприятий, а также сотрудники театров, кинотеатров, массовых физультурных и спортивных мероприятий.

Также должна быть обеспечена обязательная вакцинация против коронавируса для госслужащих.

В постановлении сказано, что руководители организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющих деятельность в Московской области в вышеуказанных сферах, в срок до 15 июля должны организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа - вторым компонентом. Привиться должны не менее 60% от общей численности работников.

Контроль за соблюдением требований о вакцинации возлагается на правительство Подмосковья. 

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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