Суд запретил "скопинскому маньяку" общаться с журналистами и посещать кафе и бары

ТАСС, 16 июня. Рязанский областной суд в апелляционной инстанции удовлетворил иск полиции об ужесточении мер административного надзора в отношении Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк". Теперь ему запрещено общение с представителями СМИ, в интернете, а также посещение мест общественного питания, в которых разрешено употребление алкоголя, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе суда.

"Суд запретил Мохову общение со СМИ, посещение культурно-массовых и зрелищных мероприятий, кафе и баров", - сообщили в суде.

15 апреля Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск МО МВД "Скопинский" об ужесточении мер административного надзора в отношении Мохова, увеличив обязательную явку в полицию с двух до четырех раз в месяц. При этом суд не стал ограничивать его в общении с журналистами, в интернете, а также в посещении кафе и баров, где разрешено распитие спиртных напитков, и мест продажи алкогольной продукции на разлив. Прокуратура направила апелляционное представление на решение Скопинского районного суда о частичном удовлетворении иска полиции. В конце апреля полиция также подала жалобу на решение суда, в которой просила полностью удовлетворить исковое заявление.

Ранее Пугачевский районный суд Саратовской области установил в отношении Мохова административные ограничения в виде запрета на посещение мест проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий на шесть лет, а также запретил ему участвовать в таких мероприятиях. Ему нельзя находиться вне своего места жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе, запрещено выезжать за пределы Скопинского района без разрешения органа внутренних дел. Также ему необходимо являться четыре раза в месяц в орган внутренних дел по месту жительства для регистрации.

В 2005 году Виктор Мохов (1950 года рождения) Скопинским городским судом Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года он был освобожден после отбывания срока.