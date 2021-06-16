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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Журналистов России и США развели по разным пресс-зонам на саммите в парке Ла-Гранж

Российских журналистов, которые были допущены к работе на территории парка, разместили в оранжерее и прилегающей к ней зоне, в непосредственной близости от виллы

ЖЕНЕВА, 16 июня. /ТАСС/. Пресс-зоны для журналистов России и США, которые приехали в Женеву освещать встречу президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, разведены таким образом, что представители СМИ могут встретиться только на точках съемки у самой виллы Ла-Гранж, где пройдет саммит.

Так, российских журналистов, которые были допущены к работе на территории парка, разместили в оранжерее и прилегающей к ней зоне, в непосредственной близости от виллы. Американские же коллеги расположились дальше - около входа в парк, у корпуса, где расположены отель и ресторан, примерно в 2-3 минутах ходьбы от виллы.

В зоне российских СМИ в самой оранжерее оборудовано рабочее пространство, в парке на улице - зона отдыха и кафе, в котором журналистам предлагают мороженое, закуски и напитки.

© Вероника Ичеткина/ТАСС

В российском пресс-центре расположились не только СМИ из РФ, но и журналисты из других стран, которые аккредитовывались на саммит с помощью пресс-службы Кремля.

Пресс-центр американских СМИ недоступен для российской прессы, но можно видеть, что она также состоит из рабочей зоны на улице и в помещении корпуса с рестораном и гостиницей.

Точки съемки для камер всех телеканалов расположены за пределами пресс-зон, с видом на виллу. Жаркая и солнечная погода в Женеве способствует расслабленной атмосфере в пресс-центре, который замер в полусонном ожидании. Лишь у виллы тележурналисты по очереди записывают стендапы и подготовительные подсъемки.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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