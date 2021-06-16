В Италии запустили производство тестовой партии "Спутника V"

РИМ, 16 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Производство первой тестовой партии российской вакцины "Спутник V" началось на предприятии швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma & Biotech на севере Италии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе компании со штаб-квартирой в Лугано.

"Мы начали производство тестового лота, который будет подвергнут внутреннему анализу на предмет безопасности и соответствия", - сказал собеседник агентства. Он также указал, что работа ведется в тесном контакте с разработчиком препарата. Как пояснили в компании, после внутренней оценки будет произведен лот для предоставления документов в компетентные санитарные органы для получения разрешения на производство для продажи. При этом в компании затруднились назвать конкретные сроки.

Российский фонд прямых инвестиций достиг в конце марта договоренности об организации производства вакцины "Спутник V" на предприятии швейцарско-итальянской компании Adienne Pharma & Biotech. Как ранее ТАСС сообщал президент компании Антонио Ди Наро, произведенные на этом предприятии дозы вакцины поступят на рынок не ранее конца 2021 года после прохождения всех необходимых процедур сертификации.

"Спутник V" пока не прошел пока процедуру одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). 4 марта там сообщили о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины. Как стало известно недавно, эксперты ЕМА закончили инспекцию производственных площадок в РФ, и теперь ожидаются дополнительные документы. В случае отсутствия соответствующих разрешений для продажи "Спутника" в Европе произведенные в Италии партии могут продаваться в страны, где препарат одобрен. Таких насчитывается более 60, напомнили в компании.