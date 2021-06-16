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В Петербурге в ближайшие дни ожидается тридцатиградусная жара

По прогнозам синоптиков, такая погода продержится с 18 по 24 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Жаркая погода с температурой воздуха значениями около 30 градусов придет в Санкт-Петербург в пятницу, 18 июня, и продержится до 24 числа. Об этом ТАСС сообщил в среду главный синоптик города Александр Колесов.

"Жаркий период наступает. С пятницы будет к 30 градусам днем, и так числа до 24-го", - сказал собеседник агентства.

Говоря о погоде во время матча Россия - Финляндия на чемпионате Европы по футболу (начало игры в 16 часов 16 июня), Колесов отметил, что днем в среду в Санкт-Петербурге будет около 20 градусов тепла, солнечно и без осадков. По словам синоптика, со вторника в городе все еще сохраняется ветер, но он постепенно ослабевает - 16 июня его порывы не будут превышать 12 м/с.

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