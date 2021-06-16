Более 11 тыс. нарушений при реализации нацпроектов выявили за год в Поволжье

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Более 11 тыс. правонарушений при реализации нацпроектов выявили в Приволжском федеральном округе (ПФО) в прошлом году, возбуждено 107 уголовных дел. Предотвращен ущерб бюджетам всех уровней на сумму почти 220 млн рублей, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"В субъектах федерации округа утверждены планы мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере реализации национальных проектов, активизирована профилактическая работа по защите бюджетных средств от преступных посягательств. В результате данной работы в прошлом году в округе выявлено более 11 тыс. правонарушений, связанных с реализацией национальных проектов, возбуждено 107 уголовных дел", - привел данные Патрушев на выездном совещании в среду.

По его словам, установлены факты участия в теневых финансовых схемах более 30 организаций, являющихся исполнителями по государственным контрактам. "Скоординированными действиями правоохранительных органов в целом предотвращен ущерб бюджетам всех уровней на сумму почти 220 млн рублей, из них уже возмещено более 86 млн рублей", - сказал секретарь СБ РФ.

Он сообщил, что по-прежнему отмечаются факты хищений бюджетных средств представителями региональных органов власти и местного самоуправления с использованием должностного положения. Также множество нарушений связано с аффилированностью заказчиков и исполнителей контрактов, отсутствием должного контроля за качеством выполненных работ, искажением информации о результатах проектов. "Органами прокуратуры выявляются нарушения при проведении доследственных проверок, а также факты бездействия территориальных управлений Федеральной антимонопольной службы на обращения заказчиков", - сообщил Патрушев.

"Учитывая важность национальных проектов для достижения поставленных президентом России целей развития страны, повышения качества жизни населения, важно не только продолжить, но и усилить работу по обеспечению законности, своевременно и эффективно предупреждать и пресекать правонарушения, связанные с использованием бюджетных средств. Поэтому эти вопросы будем и далее держать на контроле", - подчеркнул он.