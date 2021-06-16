Обязательная вакцинация от коронавируса в Москве и Подмосковье. Главное

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду.

ТАСС собрал главное о решениях в столице и области.

Кто должен привиться

Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

Кроме того, привиться должны работники салонов красоты и других подобных учреждений, организаций бытовых услуг, детских игровых комнат и развлекательных центров, театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и тому подобных организаций, а также работающие на развлекательных мероприятиях.

В списки также попали сотрудники многофункциональных центров, клиентских подразделений банков и других финансовых организаций, почты, а также столичные и областные чиновники.

В Московской области в список включены также организации, работающие в сфере "рекламных мероприятий".

В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в перечисленных сферах к середине августа.

Обязанность пройти вакцинацию не распространяется на тех, кому прививка противопоказана.

Сроки вакцинации и возможная ответственность

До 15 июля жители Москвы и Московской области, подлежащие обязательной вакцинации, должны получить первую дозу вакцины ("Спутника V", "Эпиваккороны" либо "Ковивака") или однокомпонентный препарат (единственным зарегистрированным в России является "Спутник Лайт").

До 15 августа тем, кто прививается двухкомпонентной вакциной, должна быть введена вторая доза препарата.

При этом организации и индивидуальные предприниматели Москвы должны будут отчитаться о ходе вакцинации своих сотрудников с 1 по 15 июля - соответствующий пункт есть в указе мэра Сергея Собянина. До 1 июля в столице запустят специальную систему контроля за прививочной кампанией.

Какая ответственность может грозить организациям, не обеспечившим вакцинацию сотрудников, или их работникам, которые не пожелали привиться, в опубликованных на данный момент документах не уточняется.

Сколько привито сейчас