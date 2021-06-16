Москалькова планирует обсудить с послом Белоруссии задержание россиянки Сапеги

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует связаться с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко, чтобы обсудить судьбу задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. Об этом омбудсмен сообщила журналистам в среду.

"Мы на связи с посольством [Белоруссии], ко мне обращений не поступало... Я также планирую лично связаться с послом Белоруссии, очень важно, чтобы наши граждане чувствовали, что им оказывается помощь, где бы они ни находились", - сказала она.

Самолет ирландской Ryanair прервал 23 мая полет из Афин в Вильнюс и приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту находились разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и летевшая вместе с ним гражданка РФ София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Самолет вечером того же дня вылетел в Вильнюс.

В Литве инцидент трактовали как принуждение к посадке и возбудили дело о захвате воздушного судна.