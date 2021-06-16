Свердловские депутаты переизбрали действующего регионального омбудсмена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Действующую уполномоченную по правам человека Свердловской области Татьяну Мерзлякову в среду переизбрали депутаты Законодательного собрания региона на новый срок. В поддержку ее кандидатуры, которая была единственной, единогласно проголосовали 42 депутата.

"Мы ценим ее ответственность, компетентность чуткость к проблемам людей… Она умеет выстраивать эффективные отношения с властью, бизнесом, институтами гражданского общества, силовыми структурами, жителями региона", - сказал губернатор Евгений Куйвашев, представляя кандидатуру Мерзляковой. Глава региона отметил ее вклад в решение проблем обманутых дольщиков и невыплат зарплаты.

Как сообщила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, кандидатура Мерзляковой получила согласование от уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Мерзлякова занимает должность регионального омбудсмена с 24 мая 2001 года.