Москалькова просит прокурора Чечни сообщить о ситуации с чеченкой, вывезенной из Дагестана

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила запрос прокурору Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадырову в связи с публикациями о жительнице Чечни, которую правоохранители забрали из кризисного центра Дагестана и вернули родителям.

"Вчера я послала запрос прокурору Чеченской Республики, чтобы он сообщил о реальной ситуации", - сказала она журналистам в среду.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что сотрудники полиции в Дагестане приехали в кризисный центр после сообщений, что там может быть находящаяся в федеральном розыске женщина из Чечни. Некоторых из находившихся в центре женщин отвезли в отдел, а на правозащитников, которые не пускали силовиков внутрь, составили административные протоколы.

Как сообщил ТАСС министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, силовики не совершали неправомерных действий, напротив, ими пресечена попытка похищения человека.