Власти Кубани сообщили, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не планируют закрывать курорты региона и намерены провести высокий туристический сезон в условиях текущей ситуации с коронавирусом, которая в регионе остается стабильной, сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в условиях ограничений из-за пандемии на зарубежных курортах Кубань ожидает высокий турпоток в 2021 году. К середине июня заполняемость средств размещения на Черноморском побережье превышает 64%, на побережье Азовского моря - 46%, власти края прогнозируют, что туристический сезон продлится до конца октября.

"Сейчас мы не собираемся закрывать курорты - ни Сочи, ни остальные города. Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений", - сказал глава региона, уточнив, что туристический сезон будет организован с учетом текущей эпидобстановки.

Он добавил, что курорты Краснодарского края наработали в 2020 году достаточный опыт проведения турсезона в условиях пандемии и готовы к высокому потоку туристов в 2021 году, но ход туристического сезона будет зависеть от активности жителей и гостей края в части вакцинации от COVID-19.

"Мы убедительно просим туристов отнестись с пониманием к этой ситуации. Курортный сезон прошлого года Кубань проводила также в условиях эпидемии коронавируса. Туристическая отрасль, наши санатории и гостиницы, уже готовы работать в этих условиях. Но дальнейший курортный сезон будет напрямую зависеть от того, насколько активно жители и гости края будут вакцинироваться", - сказал Кондратьев, уточнив, что на побережье работают мобильные пункты вакцинации - они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске, в ближайшее время их число увеличат и на других курортах.

Ситуация с COVID-19 в регионе

По данным оперативного штаба региона на четверг, с начала пандемии коронавирусом на Кубани заразились более 50 тыс. человек, за сутки зарегистрировали 100 новых случаев, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 879,9, выздоровели 44 606 жителей, умерли 3 209, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 45 человек, еще четыре - на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.