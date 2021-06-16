"Ъ": доступ к порнографии предложили легализовать с помощью Госуслуг

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. В России предложили легализовать порнографический контент, разделив его на "незаконный" и на "не запрещенный законом", к последнему рекомендовали легально допускать людей старше 18 лет. С инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ), пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование.

Согласно исследованию, предлагается выделить "не запрещенную законом" порнографию, к которой можно будет легально получить доступ тем, кто подтвердил свой возраст через портал Госуслуг. К ней авторы инициативы рекомендуют отнести материалы с содержанием "натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия".

В качестве "нелегальной" исследователи отнесли детскую порнографию и "явно оскорбительную", содержащую сцены изнасилования.

"Наша главная задача - обезопасить детей от деструктивного контента", - сказала изданию и.о. руководителя Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов.