Жители Саратовской области получат дополнительный выходной после прививки от COVID-19

САРАТОВ, 16 июня. /ТАСС/. Жители Саратовской области получат дополнительный выходной день после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в среду.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Согласно постановлению правительства, работникам рекомендуется предоставить день отдыха с сохранением зарплаты на следующей день после прививки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дополнительный выходной предоставят после каждого из этапов вакцинации.

По данным правительства региона, в настоящий момент более 227 тысяч человек полностью закончили вакцинацию от коронавируса. Ранее губернатор региона Валерий Радаев сообщил, что регион полностью обеспечен вакциной.

Общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области - 64 484 человека. Выздоровели 61 549 человек.