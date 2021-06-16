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Москалькова заявила, что с чеченкой, вывезенной из Дагестана, все в порядке

По словам уполномоченного по правам человека в РФ, девушка находится дома с родными

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жительница Чечни, которую правоохранители забрали из кризисного центра в Дагестане, находится дома, с ней все в порядке. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Вчера мы связались с прокуратурой ЧР, с аппаратом главы ЧР, выяснили, что девушка жива, здорова, находится дома с родными", - сказала Москалькова.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что сотрудники полиции в Дагестане приехали в кризисный центр после сообщений, что там может быть находящаяся в федеральном розыске женщина из Чечни. Некоторых из находившихся в центре женщин отвезли в отдел, а на правозащитников, которые не пускали силовиков внутрь, составили административные протоколы.

Как сообщил ТАСС министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, силовики не совершали неправомерных действий, напротив, ими пресечена попытка похищения человека.

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