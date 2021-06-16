Водителей не будут штрафовать за отсутствие техосмотра автомобиля при ДТП

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Водителей не будут штрафовать за отсутствие технического осмотра автомобилей при ДТП. Об этом на круглом столе в Совете Федерации сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин.

"В случае ДТП отсутствие техосмотра ничем фактически не грозит", - сказал он.

Ранее Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, исключающий необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.