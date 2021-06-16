В Петербурге пока не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в данный момент не рассматривает введение обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан, как это объявили в Москве и Подмосковье. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"На сегодня подобного документа в разработке нет", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе администрации города ТАСС также пояснили, что в этом вопросе будут опираться на рекомендации Роспотребнадзора.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса нескольких категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы в среду. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).

По последним данным, в Петербурге выявили 453 424 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 423 665 человек, умерли 15 062. За последние сутки в городе выявили 927 случаев заражения.