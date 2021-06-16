Эксперт назвал обязательную вакцинацию в Москве единственным выходом в ситуации с COVID-19

"Это единственный выход, уговоры не помогли", - сказал эксперт в среду ТАСС, комментируя решение главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой об обязательной вакцинации сотрудников в сфере торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования и др. Жемчугов назвал такое решение правомерным.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов поддерживает идею об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан в Москве и считает, что эффект будет хороший.

"Я с этим полностью согласен. Потому что я слышу какие-то полные глупости, которые народ произносит, чтобы не вакцинироваться, вообще за пределами разумного сознания", - отметил собеседник агентства. Он ожидает, что эффект от масштабной вакцинации "будет отличный".

При этом врач-иммунолог подчеркнул, что людям с антителами можно не прививаться и такой анализ нужно сделать до вакцинации. "Если люди с антителами, то им можно не прививаться, они и так защищены и никого не могут заразить", - сказал эксперт.

16 июня власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан, в частности работников сферы торговли, общественного питания, а также транспорта, в том числе такси. В Москве и Подмосковье рассчитывают за счет этого привить не менее 60% работающих в перечисленных сферах до 15 августа.

До 1 июля в столице будет запущена специальная система контроля за прививочной кампанией.