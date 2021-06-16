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В Татарстане ввели запрет на посещение лесов

Запрет вступает в силу с 16 июня и будет действовать 21 день

КАЗАНЬ, 16 июня./ТАСС/. Власти Татарстана ввели ограничение для посещения лесов с 16 июня на 21 календарный день в связи с высоким классом пожарной опасности. Соответствующее постановление подписано кабинетом министров РТ.

"Ввести на всей территории лесного фонда в границах 31 района лесничеств Республики Татарстан ограничение пребывания граждан в лесах, въезд в них транспортных средств и проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах сроком на 21 календарный день со дня вступления в силу настоящего постановления, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с законодательством Российской Федерации", - указано в постановлении.

Постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Лесники Татарстана установят предупредительные знаки о введении ограничения, периоде его действия и перекрытию лесных дорог шлагбаумами. Также организованы круглосуточные дежурства, усилено патрулирование в лесных массивах. Обеспечена полная готовность сил и средств пожаротушения, в том числе резервных, для оперативного реагирования на сообщения о возгорании.

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