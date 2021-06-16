{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт назвал лето наиболее подходящим сезоном для вакцинации от коронавируса

Главный врач центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков отметил, что вакцинация от коронавируса повлияет на текущую ситуацию, но не сразу

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Самый благоприятный для вакцинации от коронавируса период приходится на лето, когда сокращается количество сезонных инфекций и повышается иммунитет. Об этом сообщил ТАСС в среду главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

На эту тему
Вакцинация от COVID-19. Как сделать прививку?
Вакцинация от COVID-19.

"Лето - благоприятный период для вакцинации: снижается число сезонных вирусных инфекций, иммунитет лучше, так как человек постоянно получает витамины, употребляет натуральные продукты. Это самое благоприятное время для вакцинации", - сказал он.

Тимаков добавил, что вакцинация от коронавируса, безусловно, повлияет на текущую ситуацию, но не сразу. Поскольку для выработки иммунитета после прививки как минимум должно пройти две недели, а в лучшем случае - 1,5 месяца. "Раньше чем через месяц вакцинация не начнет приносить свои позитивные плоды. К осени скорее всего будет четвертая волна. Если правильно, грамотно летом будет проведена вакцинальная кампания, то к осени мы будем готовы к тому, что эпидпроцесс будет контролироваться", - заключил он.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева в среду обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Московские организации и индивидуальные предприниматели (ИП) должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников, следует из опубликованного в среду указа мэра столицы Сергея Собянина. Вслед за Москвой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан обязала провести и главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Нижегородцев начнут пускать на массовые мероприятия по тестам и сертификатам вакцинации
Новые требования вступят в силу с 18 июня
Читать полностью