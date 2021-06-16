Эксперт назвал лето наиболее подходящим сезоном для вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Самый благоприятный для вакцинации от коронавируса период приходится на лето, когда сокращается количество сезонных инфекций и повышается иммунитет. Об этом сообщил ТАСС в среду главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"Лето - благоприятный период для вакцинации: снижается число сезонных вирусных инфекций, иммунитет лучше, так как человек постоянно получает витамины, употребляет натуральные продукты. Это самое благоприятное время для вакцинации", - сказал он.

Тимаков добавил, что вакцинация от коронавируса, безусловно, повлияет на текущую ситуацию, но не сразу. Поскольку для выработки иммунитета после прививки как минимум должно пройти две недели, а в лучшем случае - 1,5 месяца. "Раньше чем через месяц вакцинация не начнет приносить свои позитивные плоды. К осени скорее всего будет четвертая волна. Если правильно, грамотно летом будет проведена вакцинальная кампания, то к осени мы будем готовы к тому, что эпидпроцесс будет контролироваться", - заключил он.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева в среду обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Московские организации и индивидуальные предприниматели (ИП) должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации сотрудников, следует из опубликованного в среду указа мэра столицы Сергея Собянина. Вслед за Москвой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан обязала провести и главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.