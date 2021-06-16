Дума приняла в I чтении проект о применении препаратов офф-лейбл при лечении детей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об использовании при лечении детей лекарственных препаратов, которые не утверждены уполномоченными органами для применения по определенным показаниям (препараты офф-лейбл).

Инициативу внесли в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая и первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. Изначально депутаты предлагали разрешить использование в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) препаратов офф-лейбл для лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Однако затем они внесли новый текст законопроекта, распространив возможность использования препаратов офф-лейбл при лечении детей с тяжелыми орфанными заболеваниями.

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению перечня соответствующих заболеваний и состояний, а также критериев соответствия в отношении применяемых лекарственных препаратов.

Как отмечала Яровая, речь идет о препаратах офф-лейбл, уже включенных в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи. Таким образом, подчеркивала она, такие препараты получат правовой статус для использования в рамках ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи.

Документ также устанавливает, что перед началом применения препарата офф-лейбл лечащий врач должен проинформировать пациента или его законного представителя о лекарственном препарате, ожидаемом эффекте от лечения, безопасности препарата и степени риска для пациента. Кроме того, для обеспечения непрерывности и комплексности лечения заболевания, возникшего в детском возрасте, законопроект предусматривает, что подросток, достигший 18-летнего возраста, может продолжить лечение в детском центре, где оно было начато.