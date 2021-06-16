Госдума одобрила в I чтении возможность онлайн-допросов свидетелей и потерпевших

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении внесенный группой сенаторов законопроект, который предоставляет следователю право проводить допросы свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов посредством видео-конференц-связи.

Изменения предложено внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Законопроект дает следователю право допросить потерпевшего, специалиста, эксперта, свидетеля по уголовному делу посредством видео-конференц-связи. Документом определены особенности и порядок проведения таких допросов.

Как отмечают авторы в пояснительных материалах, "в большинстве случаев невозможность произвести допрос перечисленных выше участников процесса, которые могут находиться на большом удалении от органа предварительного следствия, является основанием для бесконечных продлений сроков расследования уголовного дела".

Законопроектом при этом предусмотрено, что такой дистанционный допрос не допускается в случае возможности разглашения государственной тайны, данных о лицах, в отношении которых приняты меры безопасности.