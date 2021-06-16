Юрист пояснил, что регионы вправе сами принимать решение об обязательности вакцинации

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Главные санитарные врачи в регионах имеют полномочия самостоятельно принимать решение о введении обязательной вакцинации, в частности против коронавирусной инфекции, для определенных категорий граждан. Работодатель вправе отстранить сотрудника от работы до момента его вакцинации, сообщил ТАСС в среду руководитель юридического бюро "Золотое сечение", юрист в области здравоохранения Асад Юсуфов.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан.

"У нас есть два федеральных закона, первый - это закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", и здесь в статье 51 определены полномочия главных санитарных врачей и их заместителей - при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления именно о проведении как профилактических прививок граждан по эпидемическим показаниями, так и по временному отстранению от работы лиц, которые являются носителями инфекционных заболеваний", - пояснил Юсуфов.

Второй федеральный закон - "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", согласно которому вакцинация по эпидемическим показаниям проводится при угрозе возникновения инфекционных болезней, перечень которых устанавливает федеральный орган исполнительной власти, рассказал юрист. "То есть из этого мы делаем вывод, что если эти два закона являются федеральными, то главные санитарные врачи субъектов также вправе вводить в своих субъектах обязательную вакцинацию для конкретных групп граждан", - добавил он.

"Относительно недавно Роспотребнадзор опубликовал данные по обязательной вакцинации, указав, что есть прививочный календарь и в нем есть обязательная вакцинация по эпидемическим показаниям для определенных групп риска. Как раз вакцинация от ковида уже была внесена в календарь профпрививок по эпидпоказаниям. Потом Роспотребнадзор выпустил письмо, что пока нет юридических оснований для отстранения от работы сотрудников при отказе от вакцинации, но в связи с тем, что сейчас вакцинация включена в обязательные профилактические прививки, то отказ от нее может повлечь отстранение от работы сотрудников", - отметил юрист.

Он пояснил, что отказаться от обязательной вакцинации могут только те, у кого есть противопоказания по показаниям здоровья. "Сотрудник может быть отстранен от работы как раз до того момента, как сделает себе прививку", - заключил эксперт.