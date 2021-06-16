Путин 17 июня встретится с выпускниками программы развития кадрового резерва

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеоконференции пообщается с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"17 июня в режиме видеоконференции состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления", - говорится в сообщении пресс-службы.

Эта программа реализуется по поручению Путина с 2017 года, ее цель - подготовка резерва управленцев высшей готовности для возможного выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.

Во встрече, в частности, примут участие руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин.