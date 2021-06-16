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Пандемия COVID-19

ФМБА решит, как назвать свою вакцину от COVID-19, после клинических исследований

Заместитель главы ФМБА Игорь Борисевич ранее сообщил, что агентство рассчитывает к концу года получить данные об эффективности и безопасности своей вакцины

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Решение о названии вакцины от коронавируса, разрабатываемой в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России, будет принято только после успешного прохождения клинических испытаний препарата. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России.

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"Вопрос о наименовании препарата, под которым он будет выпущен в обращение, будет решаться ФМБА России только после успешного прохождения доклинических и клинических исследований вакцины", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы ФМБА Игорь Борисевич на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что агентство рассчитывает к концу года получить данные об эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса. Замруководителя агентства Татьяна Яковлева также поясняла, что разрабатываемая агентством вакцина вырабатывает не только гуморальный иммунитет для определенных белков, но и клеточный, нацеленный на консервативные белки. По ее словам, вакцина будет защищать организм при любой мутации вируса.

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