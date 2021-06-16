Эксперт: бизнесу надо помочь в информировании работников о важности прививок от COVID-19

"Мы поддерживаем стратегию расширенной вакцинации. <...> Но нам до конца не понятно, как заставлять сотрудников вакцинироваться. То есть, мы видим обязательства работодателя по вакцинации сотрудников и, в принципе, я думаю, что большинство работодателей даже могут, готовы на себя взять издержки по этому вопросу, но есть ряд всегда наемных рабочих, которые будут не готовы вакцинироваться. <...> Скорее, работать надо с их желанием вакцинации, больше информации, и так далее, давать", - сказал он.

По словам Титова, предпринимателям бы помогла прямая информированность и даже, "грубо говоря, маркетинг" процесса вакцинации.

"Мы надеемся на государство, на Минздрав, на другие вовлеченные федеральные службы, да и на региональные тоже. Бизнес не может взять на себя ответственность, да и компетенцию, в общем-то, основного информатора. Бизнес может взять на себя ответственность по дистрибуции на рабочих местах данной информации, но создавать он ее точно не может. <...> Здесь, как раз, я считаю, что очень большая роль государства, как раз в информационно-маркетинговой поддержке данного процесса", - сказал Титов.

Ранее главный санитарный врач Москвы обязала провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.