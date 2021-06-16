КС обязал суды по жалобам проверять основания для отказа в возбуждении уголовных дел

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) признал недопустимым отказ судов общей юрисдикции проверять по заявлению граждан обстоятельства решений правоохранительных органов об отказе в возбуждении уголовных дел и выбор оснований для такого отказа. Об этом говорится в постановлении КС.

"Законность и обоснованность выбора основания для отказа в возбуждении уголовного дела подлежат судебной проверке по жалобе заинтересованного лица в предусмотренном статьей 125 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ порядке с учетом всех имеющихся в материалах фактов, на основании которых принималось соответствующее решение, обстоятельств, влияющих на вывод о наличии фактических и правовых оснований для отказа в возбуждении уголовного дела", - говорится в документе.

Согласно материалам дела, решение вынесено по жалобе сотрудника полиции Давида Михайлова из Москвы. В отношении него проводилась доследственная проверка, однако следователь вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Однако Михайлов не согласился с такой формулировкой, посчитав, что отсутствие состава преступления в его действиях может означать, что он совершил дисциплинарный проступок.

Полицейский обратился в суд с требованием отменить постановление и вынести решение с формулировкой, что не происходило само "событие преступления". Суд отказал ему, указав, что судья не вправе давать оценку собранным в ходе доследственной проверки материалам, а изучает их только тогда, когда дело поступает в суд для рассмотрения по существу. После этого Михайлов обратился в КС, посчитав, что указанная статья УПК дает право следователю выносить отказы в возбуждении дел за отсутствием состава преступления, когда "события преступления" не происходило. Также Михайлов указал, что эта же статья не позволяет восстановить нарушенные права попавшего под проверку в суде.

КС согласился с заявителем и указал в постановлении, что законодательные власти России также могут уточнить в УПК понятие события преступления. Решения судов по делу Михайлова КС обязал пересмотреть, а также применять данную норму УПК в соответствии с данным истолкованием.