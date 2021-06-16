В Брянской области развернули более 300 дополнительных коек из-за роста заражений COVID-19

ТАСС, 16 июня. Более 300 дополнительных коек развернули в инфекционных госпиталях Брянской области, где с 5 июня фиксируют рост заболеваемости коронавирусом с 82 до 105 новых случаев в сутки. Всего в области развернуто более 1,6 тыс. мест. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе региона.

"По данным на 12 июня, в инфекционных госпиталях было развернуто 1 333 койки, по информации на 16 июня, их число увеличили до 1 637. Из них 1 178 на данный момент заняты", - сказали в оперштабе.

Инфекционные госпитали работают на базе десяти больниц региона. Свыше 1,5 тыс. коек обеспечены подачей кислорода, из них 224 - возможностью подключения аппаратов искусственной вентиляции легких.

В Брянской области рост числа заражений коронавирусом впервые с апреля зарегистрировали 5 июня, когда выявили 82 случая. По данным оперштаба на 16 июня, коронавирус лабораторно подтвержден у 105 человек. Всего в регионе с начала пандемии заразились 41 667 человек, из них выздоровели 40 565, 381 пациент умер.

Как сообщалось, с 16 июня в Брянской области ввели ряд ограничений для профилактики распространения коронавируса, в том числе запретили проводить массовые мероприятия, работодателям рекомендовали отправить на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников.