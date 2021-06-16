Роспотребнадзор предложил обязать работников санаториев в Крыму прививаться от COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор предложил ввести обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для работников санаториев и детских лагерей в Крыму. Соответствующее предложение руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская озвучила в среду на расширенном заседании общественной палаты региона.

"Лица, работающие в сфере оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания и транспорта подлежат 100-процентной обязательной вакцинации за исключением тех лиц, которые имеют противопоказания", - сказала Пеньковская.

В течение почти двух недель в республике ежедневно фиксируется более 100 заразившихся. Ранее подобные показатели регистрировали 18 мая. Роспотребнадзор намерен предложить региональному оперативному штабу по противодействию коронавирусу ужесточить ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, если на полуострове не будут соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, а темпы прироста заразившихся не начнут снижаться.

"Мы предлагаем ограничить передвижение лиц в возрасте 65 плюс и более общественным транспортом ввиду того, что 80% всех летальных случаев - эти цифры у нас не уменьшаются, несмотря на колебания к уровню заболеваемости по сравнению с максимальным периодом - декабрем 2020 года. Запрещается проведение выпускных вечеров на ряде административных территорий и проведение общегородских массовых мероприятий", - сказала Пеньковская.

Она также предложила ограничить с 22:00 до 08:00 работу ресторанов, кафе, баров и столовых за исключением торговли навынос. Также предлагается запретить развлекательно-зрительные мероприятия на дискотеках, в караоке-клубах, кальянных, на территории торгово-развлекательных центрах и прочих подобных организациях. Заполняемость театров и кинотеатров предлагается вновь ограничить до 50%. "Мы находимся в начале курортного сезона и по уровню заболеваемости мы входим в него на очень высоких цифрах", - пояснила Пеньковская.

Проректор по научной деятельности Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин высказал мнение, что прививочные сертификаты должны стать обязательным условием для приезжающих на санаторное лечение и отдых в Крым. "Считаю целесообразной меру, которая сейчас широко применяется в европейских странах и везде, что перемещения должны быть увязаны с прививочными сертификатами. Сейчас сразу вводить нельзя, но, допустим, с 10-15 июля все, кто приезжает в Крым на санаторно-курортное лечение, туристами, должны иметь прививочные сертификаты", - сказал Кубышкин. При этом ученый призвал более активно прививаться от коронавируса. В краткосрочной перспективе, по его словам, ожидается мутация вируса, при которой он будет переноситься тяжелее пациентами.

Действующие ограничения

С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.

С начала пандемии в регионе выявили более 45 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 40 тыс. человек, умерли свыше 1,3 тыс. На лечении находятся около 2 тыс. пациентов.