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Пандемия COVID-19

Власти Швеции советуют до конца сентября избегать скопления людей

Гражданам следует ограничивать новые близкие контакты, как можно чаще работать из дома, заявили в Управлении здравоохранения

СТОКГОЛЬМ, 16 июня. /ТАСС/. Шведское управление здравоохранения продлило до 30 сентября "общие рекомендации в отношении ответственности каждого жителя страны" по предотвращению заражения COVID-19. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства в среду.

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"По-прежнему важно, чтобы каждый вносил коррективы в свою повседневную жизнь, чтобы снизить риск распространения инфекции. То же самое относится и к работе", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Юхана Карлсона.

Жителям страны, среди прочего, рекомендуется оставаться дома в случае появления симптомов COVID-19, ограничивать новые близкие контакты, как можно чаще работать из дома, держаться подальше от других и избегать многолюдной среды. Эти советы постоянно пересматриваются и адаптируются по мере изменения эпидемиологической ситуации.

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 1 083 456. Число пациентов, умерших после заражения, составляет 14 574.

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