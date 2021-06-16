Липецкие власти предложили перевести на удаленку работников без ПЦР-теста или прививки

ТАСС, 16 июня. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рекомендовал работодателям региона перевести на удаленную работу сотрудников, у которых нет ПЦР-теста на коронавирус, сертификата о прививке или справки о наличии антител. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"С завтрашнего дня посещение массовых мероприятий для лиц старше 18 лет рекомендовано только при наличии справки ПЦР-тестирования, сертификата о прохождении вакцинации или справки о наличии антител, полученной не ранее четырех месяцев назад. Работодателям рекомендовано обеспечить своих сотрудников данными документами. Тех, у кого нет таких справок, рекомендуется отправлять на удаленку", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, такое решение принято губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, соответствующие изменения внесены в постановление о мерах по защите населения от COVID-19.

"Пока эти меры носят рекомендательный характер, но в случае ухудшения ситуации они могут стать обязательными. Альтернатива - закрыть и запретить все. Думаю, этого никто не хочет. Давайте вместе сохраним нормальную жизнь в регионе", - сказал Артамонов.

В Липецкой области с начала пандемии коронавируса выявлено 32 563 случая заражения, из них 29 50 человек выздоровели, 826 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового собрания людей.