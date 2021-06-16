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Губернатор Курганской области привился от коронавируса

По словам Вадима Шумкова, всего в регионе уже сделали свыше 100 тыс. прививок
Губернатор Курганской области Вадим Шумков Александр Алпаткин/ТАСС
Описание
Губернатор Курганской области Вадим Шумков
© Александр Алпаткин/ТАСС

ТАСС, 16 июня. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в среду, призвав и других жителей региона привиться.

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"Пропустили вперед все группы риска, включая пожилых. Пришло и наше время. Прививаемся, друзья. Вакцины достаточно, дело за вашим желанием", - написал он.

Шумков отметил, что в регионе уже сделано более 100 тыс. прививок от коронавируса.

С начала пандемии в Курганской области зафиксирован 21 891 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим МихайловичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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